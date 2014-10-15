中船牵手嘉年华 将建中国首艘豪华邮轮

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透上海10月15日 - 中国致力于发展国内旅游业，将在邮轮运营商嘉年华（Carnival）(CCL.N) 和意大利造船企业Fincantieri(FCT.MI)的帮助下，打造中国第一艘豪华邮轮。
嘉年华周三称，已与中国船舶工业集团签署谅解备忘录，最终目的是成立一家合资企业，意大利的Fincantieri亦将参与。
政府数据显示，中国邮轮行业将成全球最大市场之一，到2020年搭乘人次将达到450万。中国中产阶级队伍不断壮大，度假时放眼新的选项，因此中国邮轮市场成了嘉年华和皇家加勒比（Royal Caribbean）(RCL.N)的重点目标。
嘉年华表示，将向中方提供船舶设计和制造技术，帮助确定中国首艘豪华邮轮的整体技术参数。该公司透露，谅解备忘录中还包括了其他商机，譬如组建一家国内邮轮公司。
全球航运业长期不景气，对中国造船业形成重创，许多造船厂债台高筑，订单不足。政府为此出台了扶持造船业的一系列措施。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
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