中国首次公开销毁六吨查没的象牙

路透东莞/香港1月6日（记者 Venus Wu and Clare Baldwin） -中国周一公开销毁6.1吨近年来执法行动中查没的象牙，此前中国执法力度不稳定导致专家质疑其打击走私的决心。

《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)、非政府组织和媒体代表参加了周一的活动。

“中国向国内外都发出了强力的信号，不准备容忍象牙非法贸易。”CITES秘书长John Scanlon指出。

中国海关缉私部门调研员杨柳英表示，象牙走私到中国的趋势愈演愈烈，走私数量每年增加10%，需要在打击走私方面加大力度。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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