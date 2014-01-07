中国首次公开销毁六吨查没的象牙

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透东莞/香港1月6日（记者 Venus Wu and Clare Baldwin） -中国周一公开销毁6.1吨近年来执法行动中查没的象牙，此前中国执法力度不稳定导致专家质疑其打击走私的决心。
《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)、非政府组织和媒体代表参加了周一的活动。
“中国向国内外都发出了强力的信号，不准备容忍象牙非法贸易。”CITES秘书长John Scanlon指出。
中国海关缉私部门调研员杨柳英表示，象牙走私到中国的趋势愈演愈烈，走私数量每年增加10%，需要在打击走私方面加大力度。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
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