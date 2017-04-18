石药集团考虑分拆新诺威于国内上市 有关申请已获备案登记

路透香港4月18日 - 中国制药商--石药集团有限公司(1093.HK)周二称，该公司考虑分拆新诺威于国内证券交易所上市，有关申请已获备案登记。

石药集团新诺威为石药集团的间接非全资附属公司，目前主要从事制造与销售咖啡因（食品添加剂及原料药），以及维生素C保健品及饮料产品。

石药集团在公告中表示，新诺威之财务顾问周一（17日）接获中国证监会河北监管局之书面函件，确认有关就建议分拆及上市展开上市前辅导过程之申请已获备案登记。

该公司并称，将于适当时机向香港联交所申请批准建议分拆及上市，但不保证建议分拆及上市会进行。（完）

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