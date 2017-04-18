石药集团考虑分拆新诺威于国内上市 有关申请已获备案登记

国海证券称私签交易事涉债券不存在违约风险 不计提减值准备
路透北京5月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的中国国海证券周二称，伪造印章并私签债券交易事涉债券主要为安全性和流动性较高的国债、国开债，预计信用风险较低，未来现金流稳定，不存在到期无法偿还的违约风险；事涉债券未出现减值迹象，因此不计提减值准备。
路透香港4月18日 - 中国制药商--石药集团有限公司(1093.HK)周二称，该公司考虑分拆新诺威于国内证券交易所上市，有关申请已获备案登记。
石药集团新诺威为石药集团的间接非全资附属公司，目前主要从事制造与销售咖啡因（食品添加剂及原料药），以及维生素C保健品及饮料产品。
石药集团在公告中表示，新诺威之财务顾问周一（17日）接获中国证监会河北监管局之书面函件，确认有关就建议分拆及上市展开上市前辅导过程之申请已获备案登记。
该公司并称，将于适当时机向香港联交所申请批准建议分拆及上市，但不保证建议分拆及上市会进行。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透北京5月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的中国国海证券周二称，伪造印章并私签债券交易事涉债券主要为安全性和流动性较高的国债、国开债，预计信用风险较低，未来现金流稳定，不存在到期无法偿还的违约风险；事涉债券未出现减值迹象，因此不计提减值准备。
路透香港5月23日 - 香港主要物业代理--美联物业周二表示，截至周一为止今年以来一手私人住宅的注册金额已突破千亿港元，比去年上半年高出五成；该行预期，虽然金管局上周推出新一轮收紧物业按揭措施，但料一手住宅交投仍向好，上半年一手私人住宅注册金额可望创出半年新高。
路透北京5月23日 - 中国国务院周二发布意见，支持社会办医疗机构引入战略投资者与合作方，加强资本与品牌、管理的协同，探索委托知名品牌医疗实体、医院管理公司、医生集团开展经营管理等模式，进一步扩大市场开放。