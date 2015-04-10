中国证监会将针对个人账户管理模式开发更多个性化产品与服务

路透北京4月10日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，证监会将积极支持具备条件的证券公司和基金管理公司参与职业年金管理，不断提升受托管理能力，并针对个人账户管理模式需求开发更多个性化的产品与服务。

他在每周例行新闻会上表示，证监会一直支持各类养老保险资金开展市场化、专业化投资运营，实现保值增值。全国社保基金、企业年金自成立以来通过市场化投资运营取得较好收益。全国社保基金自2001年以来的年均投资收益率达8.36%，企业年金自2007年以来的年均投资收益率达7.87%。

截至2014年底，基金管理公司、证券公司受托管理全国社保基金、企业年金的规模合计1.01万亿人民币，受托管理规模分别占全国社保基金权益总额、企业年金累计规模的比例约44%和48%。

邓舸指出，职业年金作为补充养老保险，其投资运作在遵循安全性、流动性的前提下，通过市场化、专业化、多元化的投资运营，可以提升收益性，实现保值增值，分享国民经济增长成果。

按照《机关事业单位职业年金办法》，职业年金基金应当委托具有资格的投资运营机构作为投资管理人，负责职业年金基金的投资运营，同时，职业年金基金采用个人账户方式管理。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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