证监会批准上期所开展热轧卷板期货交易

路透北京/上海1月24日 -中国证监会发言人邓舸周五表示，证监会批准上海期货交易所开展热轧卷板的期货交易，上市时间由上期所自行确定。

邓舸表示，目前国内期货市场已初步形成了钢铁期货品种的体系，热轧卷板期货的推出，有利于进一步丰富钢铁期货品种系列。目前现货企业对该品种的套期保值需求强烈。

热轧卷板是钢材的主要品种，被广泛运用于建筑、机械制造等行业。中国是全球最大的热轧卷板生产国和消费国。此前，国内已先后推出螺纹钢、铁矿石等钢铁产业链期货品种。

证监会上周宣布，批准大连商品交易所开展聚丙烯期货交易。(完)

(发稿 张晓翀； 撰写 丁琦；审校 林高丽)

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