证监会批准上期所开展热轧卷板期货交易

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京/上海1月24日 -中国证监会发言人邓舸周五表示，证监会批准上海期货交易所开展热轧卷板的期货交易，上市时间由上期所自行确定。
邓舸表示，目前国内期货市场已初步形成了钢铁期货品种的体系，热轧卷板期货的推出，有利于进一步丰富钢铁期货品种系列。目前现货企业对该品种的套期保值需求强烈。
热轧卷板是钢材的主要品种，被广泛运用于建筑、机械制造等行业。中国是全球最大的热轧卷板生产国和消费国。此前，国内已先后推出螺纹钢、铁矿石等钢铁产业链期货品种。
证监会上周宣布，批准大连商品交易所开展聚丙烯期货交易。(完)
(发稿 张晓翀； 撰写 丁琦；审校 林高丽)
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路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。