任何新兴市场股票指数若未纳入中国股票是“非常不完整的”--证监会

路透北京6月16日 - 中国证监会周五表示称，A股纳入MSCI指数，证监会一直是乐见其成，也是欢迎的。任何一个新兴市场的股票指数，无论是MSCI指数也好，还是其它的指数，假如没有中国的股票在里面是非常不完整的。

证监会新闻发言人张晓军指出，2017年3月23日，MSCI再次启动了A股纳入MSCI新兴市场指数的市场征询工作，并计划于2017年6月21日公布是否纳入的决定。证监会认为，A股是否纳入MSCI指数，决定权在MSCI，这是MSCI的一个商业决策。

“不管是不是纳入MSCI指数，中国股票市场，包括我们整个资本市场沿着市场化、法治化、国际化的改革方向前进是不会改变的，改革开放的节奏也不会因为A股是否纳入MSCI指数而改变。”

国际指数公司MSCI明晟(MSCI.N)推出其指数纳入A股的新方案，并向市场参与者征求意见。此次MSCI的新方案改动较大，超出市场预期。新方案将沪港通和深港通作为框架基础，而非之前的QFII和RQFII（人民币合格境内机构投资者）机制。

指数纳入A股的数量由原先计划的448只减至169只，A股占MSCI中国指数和MSCI全球新兴市场指数的权重分别由原先的3.7%和1%，下降至1.7%和0.5%。（完）