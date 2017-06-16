任何新兴市场股票指数若未纳入中国股票是“非常不完整的”--证监会

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月16日 - 中国证监会周五表示称，A股纳入MSCI指数，证监会一直是乐见其成，也是欢迎的。任何一个新兴市场的股票指数，无论是MSCI指数也好，还是其它的指数，假如没有中国的股票在里面是非常不完整的。
证监会新闻发言人张晓军指出，2017年3月23日，MSCI再次启动了A股纳入MSCI新兴市场指数的市场征询工作，并计划于2017年6月21日公布是否纳入的决定。证监会认为，A股是否纳入MSCI指数，决定权在MSCI，这是MSCI的一个商业决策。
“不管是不是纳入MSCI指数，中国股票市场，包括我们整个资本市场沿着市场化、法治化、国际化的改革方向前进是不会改变的，改革开放的节奏也不会因为A股是否纳入MSCI指数而改变。”
国际指数公司MSCI明晟(MSCI.N)推出其指数纳入A股的新方案，并向市场参与者征求意见。此次MSCI的新方案改动较大，超出市场预期。新方案将沪港通和深港通作为框架基础，而非之前的QFII和RQFII（人民币合格境内机构投资者）机制。
指数纳入A股的数量由原先计划的448只减至169只，A股占MSCI中国指数和MSCI全球新兴市场指数的权重分别由原先的3.7%和1%，下降至1.7%和0.5%。（完）
(发稿 张晓翀；审校 乔艳红)
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路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。