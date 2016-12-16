中国证监会指导做市商提供债券双边报价，不限制交易对手--消息

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透上海12月16日 - 两位消息人士周五透露，中国证监会今日早间指导部分券商债券做市机构，继续向市场提供债券双边报价，且不要设置交易对手限制。
一位消息人士认为，这主要是针对近期债市部分产品户在债券交易上面临的流动性不足问题，“做市机构不过券的话，很多专户做不了交易，流动性问题要加剧。”
路透已就上述消息联络中国证监会，但暂未获得其立即置评。
周四债市大跌之后，考虑到私募机构的交易对手风险较大，部分货币经纪公司也暂停了部分私募机构的报价。
不过周五早盘债市有所好转，受中国央行MLF（中期借贷便利）操作传闻的影响，中国金融期货交易所国债期货低开后双双大幅反弹，其中10年国债期货主力合约1703早盘一度上涨逾0.7%，而上日两大合约均曾触及跌停位。
中国央行公开市场周五进行了总额1,800亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,050亿元，14天期350亿元，28天期400亿元。据此计算，本周转为净投放，规模2,500亿元，单日已连续三日净投放。(完)
(发稿 路透中文部)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。