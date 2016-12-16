中国证监会指导做市商提供债券双边报价，不限制交易对手--消息

路透上海12月16日 - 两位消息人士周五透露，中国证监会今日早间指导部分券商债券做市机构，继续向市场提供债券双边报价，且不要设置交易对手限制。

一位消息人士认为，这主要是针对近期债市部分产品户在债券交易上面临的流动性不足问题，“做市机构不过券的话，很多专户做不了交易，流动性问题要加剧。”

路透已就上述消息联络中国证监会，但暂未获得其立即置评。

周四债市大跌之后，考虑到私募机构的交易对手风险较大，部分货币经纪公司也暂停了部分私募机构的报价。

不过周五早盘债市有所好转，受中国央行MLF（中期借贷便利）操作传闻的影响，中国金融期货交易所国债期货低开后双双大幅反弹，其中10年国债期货主力合约1703早盘一度上涨逾0.7%，而上日两大合约均曾触及跌停位。

中国央行公开市场周五进行了总额1,800亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,050亿元，14天期350亿元，28天期400亿元。据此计算，本周转为净投放，规模2,500亿元，单日已连续三日净投放。(完)