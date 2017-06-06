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中国财经 | 2017年 6月 6日 星期二 12:08 BJT

中国证监会官员称将鼓励符合条件的一带一路沿线国家企业发行熊猫债

路透北京6月6日 - 中国证监会副主席姜洋周二表示，未来将鼓励符合条件的“一带一路”沿线国家的企业发行熊猫债；并以原油、铁矿石为突破口，逐步引入境外投资者参与国内特定品种期货交易。

他在出席2017中投论坛时并强调，证监会将加快建设多层次资本市场，强化主板、中小板、创业板融资功能，深化新三板改革，规范发展区域性股权市场，支持各种类型的企业扩大股权融资。

他还指出，未来将稳步扩大资本市场双向开放。证监会将在总结经验的基础上，与 “一带一路”沿线有关国家扩大交易所的互利务实合作。进一步完善QFII（合格境外机构投资者）、RQFII（人民币合格境外机构投资者）制度，逐步放宽市场准入，扩大投资范围，鼓励从事长期投资的机构投资者参与中国市场发展。

姜洋并称，将进一步改革境内企业境外上市制度，加强跨境监管协作，便利符合条件的企业赴境外发行上市。继续鼓励境外投资者和服务提供商到中国投资、开展业务，逐步放宽经营机构的外资准入限制。支持符合条件的境内机构到“一带一路”沿线国家布局网点，完善全球服务网络，打造具有国际竞争力的现代投行。

据中国证监会数据，目前国内已启动了熊猫公司债试点，有15家境外企业累计发行48单，融资859亿元人民币。（完）

(发稿 张晓翀；撰写 林琦; 审校 张喜良)

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