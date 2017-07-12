中国将强化依法全面从严监管，防范化解资本市场风险--证监会副主席

路透北京7月12日 - 中国证监会副主席姜洋近日表示，下一阶段，证监会将重点防范和化解资本市场风险。对资本市场各类风险进行深入研究，完善风险监测预警和评估机制，提高风险预警、应对和处置能力，建立健全股市、债市、期市等市场的逆周期调节机制。

他在接受新华社专访时表示，稳步推进多层次资本市场体系建设。优化新股发行制度，优化融资结构，引导资金流向实体经济最需要的区域和领域；完善市场化并购重组和退出机制，助力产业转型升级；继续深化新三板改革，服务创新创业。

“稳步扩大资本市场双向开放，深化境外上市行政审批等制度改革，服务“一带一路”倡议等。”他称。

姜洋并表示，证监会将健全市场发生极端情况下的政策储备和应急处置机制。严厉打击非法证券期货活动，紧紧依托金融监管协调机制，加强信息共享和政策协调。强化预期引导，为资本市场持续健康稳定发展营造良好的舆论环境。

他并称，要做好投资者权益保护工作，进一步规范持股行权的方式和内容，落实好适当性管理办法，继续加大违法主体先行赔付、行政和解试点、支持诉讼等制度的实施力度。研究设立投资者赔偿基金，推动形成包括司法、行政和市场等多元化投资者赔偿救济体系。

要强化依法全面从严监管，始终坚持“零容忍”的态度，依法严厉打击内幕交易、市场操纵等违法违规行为，确保监管执法覆盖全市场、全类型。持续强化交易所一线监管的主体责任，逐步建立健全“以监管会员为中心”的交易行为监管模式。

他指出，要紧紧围绕供给侧结构性改革这一主线，提升服务实体经济的能力。探索更加行之有效的措施和机制，助力国家脱贫攻坚战略。发挥期货市场功能，加大对“三农”的支持力度。（完）