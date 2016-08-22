中国资本市场运行稳定 有很强的管控风险能力--证监会副主席

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京8月22日 - 中国证监会副主席方星海日前称，中国资本市场运行稳定，有很强的管控风险能力。未来将逐步提高对外开放水平，与国际市场协同发展，在中国经济转型中发挥更重要的作用。
证监会网站周一刊登新闻稿称，方星海在会见世界银行副行长兼司库Arunma Oteh时指出，当前中国经济发展平稳，虽然经济增速有所放缓，但正在向更稳定、更可持续、更健康的方向发展，欢迎世界银行更大程度地参与中国资本市场的发展。
Arunma Oteh表示，世界银行计划于今年G20峰会前夕在中国银行间市场发行SDR债券产品。
在经历去年中的大幅震荡和下跌后，今年以来中国股市逐步趋稳回升，沪综指.SSEC自1月低点以来截止本周已累计上涨近17%。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。