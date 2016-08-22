中国资本市场运行稳定 有很强的管控风险能力--证监会副主席

路透北京8月22日 - 中国证监会副主席方星海日前称，中国资本市场运行稳定，有很强的管控风险能力。未来将逐步提高对外开放水平，与国际市场协同发展，在中国经济转型中发挥更重要的作用。

证监会网站周一刊登新闻稿称，方星海在会见世界银行副行长兼司库Arunma Oteh时指出，当前中国经济发展平稳，虽然经济增速有所放缓，但正在向更稳定、更可持续、更健康的方向发展，欢迎世界银行更大程度地参与中国资本市场的发展。

Arunma Oteh表示，世界银行计划于今年G20峰会前夕在中国银行间市场发行SDR债券产品。

在经历去年中的大幅震荡和下跌后，今年以来中国股市逐步趋稳回升，沪综指.SSEC自1月低点以来截止本周已累计上涨近17%。（完）