中国证监会称引导上市公司通过现金分红回报投资者 严格监管“高送转”

路透北京3月24日 - 中国证监会周五表示，将继续完善制度，引导上市公司结合自身发展阶段和资金状况，通过现金分红实实在在地回报投资者，强化市场长期投资理念。对于有能力但长期不分红的公司，将进一步加强监管约束。

证监会新闻稿称，随着各项政策推进，上市公司现金分红的稳定性、持续性逐步改善。证监会对不分红、少分红，反而利用“高送转”等概念配合违规减持、内幕交易的行为，将依法严查严办。

证监会提供的数据显示，2016年沪深两市有2,031家公司现金分红，共计8,301亿元；有1,415家上市公司已连续3年现金分红。

“送转股”实质上是股东权益的内部调整，公司生产经营状况没有发生根本性变化，送转后每股收益还因股本扩张而下降。投资者要牢固树立长期投资、理性投资理念，对于“高送转”等题材，不要盲目跟风，防范投资风险。”证监会提醒投资者。

证监会并指出，将继续坚持“依法、全面、从严”监管原则，严格上市公司“高送转”监管。上市公司实施送转股的，送转比例应与公司业绩增长相匹配、“高送转”相关信息披露要充分、大股东及董监高要严格披露减持计划。

证监会并表示，对利用“高送转”从事内幕交易、违规减持等违法违规活动的，将强化信息披露监管和二级市场交易核查联动机制，发现违法违规的，依法严肃查处，绝不姑息。

中国最大煤炭生产商--中国神华(1088.HK)意外派发超高股息震慑市场，即使此举可能纯粹回应政府诉求，市场人士仍憧憬央企典范得以树立，让中国股票重新吸引国际投资者眼球；只是很多大型国企尚未恢复元气，能成为神华的后继者或许是寥寥可数。（完）