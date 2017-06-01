焦点：中国证监会优化可转债发行机制便利融资 未来规模有望明显增长

作者 张晓翀

路透北京6月1日 - 中国证监会近日宣布完善可转债等发行方式，将现行的资金申购改为信用申购，加上此前在对上市公司再融资做出限制的同时，间接表示了对可转债、优先股发展的鼓励；一系列发行机制的调整，在缓解其对市场资金面冲击的同时，也利于其未来发行。

业内人士表示，据此观察，监管层正逐步鼓励市场采用转债方式进行融资。预计未来转债审批速度将加快，转债融资规模有望明显增长。

“可转债应当是目前市场情况下鼓励发行的品种。”据接近监管层的业内人士称。

多位业内人士对此表示认同，华中某券商债券部负责人称，在以往再融资模式中，非公开增发与可转债形成了直接竞争关系，而“今年非公再融资批得很慢，鼓励可转债。”

证监会近日宣布，拟进一步完善可转债、可交换债发行方式，借鉴目前新股发行经验，将现行的资金申购改为信用申购，以避免可转债或可交换债发行时冻结大量资金，对债市产生一定影响。

分析人士指出，实际操作中转债品种的发行和新股IPO较为类似，此前IPO申购机制已做调整，本次对转债发行机制的调整，显示了监管层对适当放宽转债发行的考虑，后期监管层可能会理顺转债审批流程，加快审批节奏。

“这是转债发行机制的调整，不用交定金了，交保证金就行，大家参与转债发行的难度变小了，有利于这类品种未来发行。”北京某券商债券研究员分析称，“转债发行机制的调整也减少了资金冻结对市场流动性的扰动，对流动性也好，央行管理流动性又少了个大的扰动因素。”

另外，此前转债发行的网下申购上限已大幅下调，对市场资金面的影响也有了显着的弱化，海外市场采用资金申购方法也较为鲜见，在目前的市况下监管层作出对发行机制的调整对转债市场来说相当于锦上添花。

而今年2月，证监会修改《上市公司非公开发行股票实施细则》，其中对上市公司定增融资的实施增加部分限制条件，包括设定18个月的时间间隔、但优先股、可转债等股债结合的融资渠道却不受此期限限制，间接形成了对可转债、优先股发展的鼓励。

**新规利好**

市场人士称，从投资者的角度来看，可转债在熊市时，相对股票更抗跌，对风险偏好适中的投资者来说不失为较好的投资品种，取消发行环节定金约束，申购者料将增加。

同时由于投资者不再需要缴纳定金，需求增加，申购难度降低。发行人可选择空间加大，选择发行的时间窗口也将会更加灵活。

北京某合资券商债券部负责人表示，以往非公开发行发行条件宽松，定价时点选择多，发行失败风险小，逐渐成为绝大部分上市公司和机构的首选再融资品种，而转债主要采用单一的公开发行模式，这间接导致了股债结合的可转债品种发展缓慢，此次政策调整有利于转债品种的公开发行。

“现在可转债非常好发，一级申购中签率低，有收益难以拿到比较大的量，现在管理层鼓励公开发行、拓宽发行渠道，可能是希望让更多投资者受益。”上述负责人称。

中金公司研报指出，由于取消定金，投资者申购决策将不再考虑资金成本，申购与否仅关注上市定位和跌破面值的可能性。天风证券研报亦表示，结合之前IPO发行方式转变的经验来看，未来转债发行难度降低，票息存在一定下浮空间。

不过由于没有定金约束，转债发行中签率势必很低，监管层可能会在后期出台措施限制申购量，例如效仿新股申购的方式，与市值挂钩。

同时，分析人士表示，可转债作为“进可攻、退可守”的投资品种，兼顾固定与超额收益，但在当前市况下，市场发行主体应该偏于债性，不应当鼓励股性。

**转债发行升温**

市场人士表示，今年以来基于再融资新规对定向增发趋严，可转债方式融资的优势开始显现，此趋势已经开始造成部分公司放弃定增转向可转债。

另外，去年底债市快速下跌，债券的融资成本已然明显上行，转债的相对低利率融资优势将逐步显现，从历史统计上看，利率上升的环境往往对应着转债发行规模的迅速扩容期。

数据显示，近期众多公司转向发行可转债融资，截至5月19日，共有近70家企业提出了超过2,000亿元的发行计划，3月以来可转债发行预案数量和金额有明显提速的迹象。

如内蒙华电600863周二公告，鉴于近期再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，决定终止非公开发行股票募资19.67亿元的事项。同时拟公开发行可转债募资总额不超19.11亿元，用于收购北方龙源风电上述股权。

此前水晶光电002273.sz、凯发电气300407.sz、海翔药业002099.sz等公司均宣布终止定增计划，转而拟发行可转债为其项目募资，计划募资额合计近30亿元。

同时今年以来，可转债上市后一路走低，逼近或跌破发行价，将倒逼今年后期发行的转债品种调整相关条款，而这将在目前的低利率环境下更加吸引投资者。

“如果条款具有吸引力，应该会吸引大量投资者申购。”上述投行人士表示，现有管理办法对发行可转债的公司要求较高，尤其是盈利性要求，因此发行可转债融资也符合目前监管层价值投资的理念。（完）