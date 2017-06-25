深入开展市场化法治化债转股 积极稳妥推进去杠杆--银监会

路透北京6月25日 - 中国银监会主席郭树清周六表示，要努力提升银行业支持供给侧结构性改革的能力和水平，深入开展市场化法治化债转股，积极稳妥推进去杠杆；同时要落实好差别化住房信贷政策，坚决抑制部分地区的房地产市场泡沫。

银监会网站新闻稿援引他在银行业支持供给侧结构性改革调研座谈会上并指出，要继续抓住“僵尸企业”这个“牛鼻子”，坚定不移地推进去产能；要加强服务收费管理和增加金融供给并举，有效降低企业成本；进一步加强对“三农”、小微等薄弱环节和各类新业态新动能的服务，积极支持企业参与“一带一路”建设，为企业“走出去”提供更有效服务。

会议认为，银行业支持供给侧结构性改革还存在差异化金融服务不足、有效金融创新缺乏、外部政策环境有待优化等问题。银行业应切实扮演好银行业应该扮演的角色，回归本源、专注主业，更加积极主动地支持和参与供给侧结构性改革。

郭树清并指出，银行业金融机构要深刻认识银行业支持供给侧结构性改革的重大意义，深入了解地方、企业、居民对银行服务的需求；积极探索更多有效途径，包括设立专门运作机构、建立有民企和外资参与的基金、支持政府和社会资本合作项目、鼓励支持国有企业实施混合所有制改革等。

同时在强化服务的同时，也要注重加强自身风险防控能力建设，特别要注意防范信用风险和流动性风险。在实施债转股过程中，要确保风险有效隔离，把风险真正转移出去，同时，要积极研究债转股过程中的监管资本计量问题；要充分发挥政府、银行、企业等各方积极性，进一步推广政银保、政银担等多方合作模式。加强与地方政府、司法机关等各方的信息共享和工作联动，坚决打击逃废债行为，推动优化金融生态和外部环境。

中国银监会副主席王兆星此前表示，加强金融监管治理金融乱象，与深化金融改革推进金融创新并不矛盾，一切金融改革与创新都应服务于实体经济。（完）