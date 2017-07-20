中国证监会原副主席姚刚被开除党籍和公职 并涉嫌违法犯罪

路透北京7月20日 - 中国中共中央纪律检察委员会周四表示，对中国证券监督管理委员会原党委委员、副主席姚刚严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍和公职处分。

中纪委网站刊文称，经查，姚刚严重违反政治纪律和政治规矩，为搞政治攀附，利用职权为他人及企业提供帮助，对抗组织审查；违反组织纪律，不按规定报告个人有关事项；违反廉洁纪律、生活纪律。滥用职权为他人谋取利益并收受巨额财物，涉嫌受贿犯罪。

中纪委表示，姚刚身为党的高级领导干部，理想信念丧失，毫无宗旨意识，政治规矩意识淡漠，破坏资本市场秩序和证券监管部门政治生态，严重违反党的纪律，并涉嫌违法犯罪，性质恶劣、情节严重。

经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予姚刚开除党籍处分；由监察部报国务院批准，给予其开除公职处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。

姚刚，1962年5月出生，山西文水人，经济学博士。1993年起任证监会期货监管部副主任、主任；1999年任国泰君安证券有限公司总经理、党委副书记、副董事长；2002年任证监会发行监管部主任；2004年7月任证监会主席助理、党委委员兼发行监管部主任；2008年任证监会副主席、党委委员。（完）