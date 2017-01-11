证监会等部委再次清理整顿各地交易所 以防范金融风险

路透上海1月11日 - 由证监会、发改委等参与的中国清理整顿各类交易场所部际联席会议周二召开会议，决定对国内各地的交易所展开为期半年的清理整顿，切实解决交易场所存在的违法违规问题，防范和化解金融风险。

证监会官方微信指出，在2012年展开交易所清理整顿后，使得滥设各类交易场所和违法违规从事金融业务的势头得到了有效遏制。但近一个时期，部分交易场所违规行为死灰复燃，而且违法违规手法花样百出，问题和风险隐患依然较大。

会议指出，一些交易场所公然违反国务院相关文件规定开展连续集中竞价交易，诱导大量不具备风险承受能力的投资者参与投资；部分贵金属、原油类商品交易场所开展分散式柜台交易涉嫌非法期货活动；部分邮币卡类交易场所开展现货发售模式涉嫌市场价格操纵；一些交易场所会员、代理商等机构涉嫌欺诈误导投资者；一些金融资产交易场所将收益权等拆分转让变相突破200人界限，涉嫌非法公开发行；“微盘”交易涉嫌聚众赌博。

此外，部分地区盲目重复批设交易场所导致过多过滥，少数省市抢跑设立票据交易场所，部分股权交易场所违规上线私募债产生兑付风险。这些行为不仅违反国务院文件规定，有的甚至构成严重违法行为，侵害广大投资人利益，带来大量的信访投诉问题，影响社会稳定。

会议明确，部际联席会议各成员单位和各级政府的相关职能单位，要牢牢把握稳中求进的总基调，按照中央经济工作会议精神和国务院的要求，深入开展一次交易场所清理整顿“回头看”活动，用半年时间集中整治，坚决守住不发生系统性、区域性风险这条底线。

清理整顿各类交易场所部际联席会议由证监会牵头，发改委、科技部、工业和信息化部、公安部、监察部、财政部、国土资源部、央行、银监会、保监会等20多个部委机构参加。

防风险已为近期中国政策基调之一，周二召开的中共中央政治局常委会要求，要坚持稳中求进工作总基调，着力防范和化解各种风险，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。（完）