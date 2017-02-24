中国证监会拟对慧球科技信披违法案件作出近34.8亿元行政处罚

路透北京2月24日 - 中国证监会周五表示，拟决定对匹凸匹(600696.SS)涉嫌信息披露违法违规系列案件处以570万元人民币罚没款；对鲜言涉嫌信息披露违法违规及操纵股价案处以约347,058万元罚没款；对慧球科技(600556.SS)涉嫌信息披露违法违规系列案件处以943万元罚没款，拟罚没金额总计近34.8亿元。

证监会网站新闻稿称，并拟对鲜言等11名当事人采取终身证券市场禁入措施的处罚，证监会同时将听取上述案件当事人陈述、申辩意见，依法尽快作出行政处罚及市场禁入决定；对在案件调查过程中发现的鲜言及其他相关当事人涉及的其他违法行为线索，将本着深挖严究、一查到底、绝不放过的原则继续抓紧查办。

“涉嫌犯罪的，坚决移送司法机关追究刑事责任。”证监会表示，引发市场和社会舆论广泛关注的慧球科技“1001项议案”事件，不是单纯的上市公司信息披露违法行为，涉案人员无视政府权威，藐视法律规定，践踏社会公德，性质恶劣、情节严重，必须依法严惩。

证监会公布，慧球科技的披露渠道违反法律规定，所披露信息的内容违反法律规定，存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。另经查明，案件当事人鲜言涉嫌信息披露违法违规及操纵证券市场。

证监会并称，将防控风险摆在更加重要的位置，依法、全面、从严监管，对资本市场各类违法行为坚持“零容忍”“全覆盖”的执法态度，对欺诈发行、内幕交易、市场操纵等严重扰乱市场秩序和危害中小投资者利益的行为保持执法高压态势，充分用足用好现有法律空间，让违法者受到应有的惩罚、付出应有的代价。

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