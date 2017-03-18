西南证券被证监会立案调查暂停投行业务 料影响当期业绩

路透北京3月18日 - 中国西南证券股份有限公司(600369.SS)周六公告称，因该公司并购重组财务顾问业务涉嫌违法违规，遭证监会立案调查，所有投行项目均被暂停，预计公司投资银行业务在立案调查期间将受到影响，并可能对公司当期经营业绩造成一定的影响。

公告称，据证券法等相关规定，处于立案调查期间，中国证监会暂不受理公司作为保荐机构的推荐，暂不受理相关保荐代表人具体负责的推荐，暂不受理公司作为独立财务顾问出具的文件。

西南证券称，将积极配合监管部门的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。

日前，证监会新闻发言人张晓军表示，证监会准备对九好集团、鞍重股份(002667.SZ)及主要负责人员做顶格处罚，主要原因是九好集团与鞍重股份在信息披露上存在虚假记载和重大遗漏，西南证券是该重组项目的财务顾问。

西南证券周五收报6.89元人民币，近一个月下跌1.71%。（完）