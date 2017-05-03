中国证监会称要把防控金融风险放到更重要位置 全面梳理各项风险点

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透北京5月3日 - 中国证监会周三表示，当前要结合资本市场实际，准确研判各种风险，不放过一个风险隐患，逐项细化分解，把防控风险与促进资本市场健康发展的各项工作有机结合、做实做细。
证监会网站新闻稿称，要将维护资本市场稳定放在维护国家金融安全和经济安全的大局中来统筹谋划，坚持稳中求进工作总基调，始终保持依法全面从严监管，保护投资者合法权益，着力提高和改进监管能力。
“要把防控金融风险放到更加重要的位置，全面梳理资本市场各项风险点，自觉维护和依靠金融监管协调机制，牢牢守住不发生系统性风险的底线，牢牢把握资本市场来之不易的发展机遇。”证监会表示。
证监会还指出，要牢固树立和贯彻落实新发展理念，围绕深化供给侧结构性改革、推进“三去一降一补”，坚持市场化法治化国际化方向，协调推进资本市场改革稳定发展和监管工作，更好发挥资本市场服务实体经济的功能和作用。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。