中国证监会称要把防控金融风险放到更重要位置 全面梳理各项风险点

路透北京5月3日 - 中国证监会周三表示，当前要结合资本市场实际，准确研判各种风险，不放过一个风险隐患，逐项细化分解，把防控风险与促进资本市场健康发展的各项工作有机结合、做实做细。

证监会网站新闻稿称，要将维护资本市场稳定放在维护国家金融安全和经济安全的大局中来统筹谋划，坚持稳中求进工作总基调，始终保持依法全面从严监管，保护投资者合法权益，着力提高和改进监管能力。

“要把防控金融风险放到更加重要的位置，全面梳理资本市场各项风险点，自觉维护和依靠金融监管协调机制，牢牢守住不发生系统性风险的底线，牢牢把握资本市场来之不易的发展机遇。”证监会表示。

证监会还指出，要牢固树立和贯彻落实新发展理念，围绕深化供给侧结构性改革、推进“三去一降一补”，坚持市场化法治化国际化方向，协调推进资本市场改革稳定发展和监管工作，更好发挥资本市场服务实体经济的功能和作用。（完）