证监会稽查队伍扩编一倍 稽查执法成监管重心

路透北京8月20日 - 中国证监会进一步向稽查监管难题发力，决定新增600名稽查执法人员，并规定市场案件一年内必须结案，意味着加强稽查执法正在成为中国证券业管理层的监管重心。

证监会周二发布的《关于进一步加强稽查执法工作的意见》建立了证券期货案件限时办结制度，规定案件调查审理周期原则上不得超过一年，确需延长办理期限的，应报证监会领导审批。

《意见》指出，“各证券期货交易所等自律监管组织要加强异常交易等监控系统建设，提高交易数据分析水平，明确内幕交易、操纵市场等违法违规行为的识别标准，同时建立信息披露类案件线索报送标准和工作机制。”

证监会主席肖钢在稽查执法工作会议上表示，要把监管重心转到加强稽查执法工作上来。“要长期坚持严格执法，不搞‘运动式执法’，不搞‘一阵松、一阵紧’的执法，更不能根据市场指数的涨跌来调整执法的力度。”

肖钢并宣布，新增600名稽查执法人员，实现全系统稽查执法队伍在现有基础上翻一番。

他表示，新增的600名稽查人员主要从系统内人员、业内专业人员及应届毕业生中招聘，进入六个证券期货交易所与中登公司以及沪深支队等相关执法部门。

本月初，肖钢在《求是》杂志发表署名文章，阐述了将工作重点“从审核审批向监管执法转型”的思路。此次加强稽查执法工作的意见出台，意味着“重监管”已从政策思路转入执行阶段。

此前光大证券爆出自营乌龙事件，尽管从当事公司和监管层均迅速作出应对，但在证券业规模不断扩大、创新业务陆续推出的背景下，该事件还是引发了外界对证券业监管力度和实效性方面的关切。 (完)

(发稿 丁琦；审校 黄凯)

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