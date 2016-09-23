基金中基金应将80%以上资产投资于其他公募基金份额--中国证监会

路透北京9月23日 - 中国证监会周五发布基金中基金（FOF）指引规定，基金中基金应当将80%以上的基金资产投资于其他公开募集的基金份额，且需遵循组合投资原则。基金管理人、托管人不得对基金中基金的管理费、托管费以及销售费双重收费。

证监会网站刊登的指引指出，FOF持有单只基金的市值，不得高于FOF资产净值的20%，且不得持有其他FOF。除ETF联接基金外，同一管理人管理的全部FOF持有单只基金不得超过被投资基金净资产的20%，被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准。

指引并规定，不允许FOF持有分级基金等具有衍生品性质产品，并防止FOF作为新基金或迷你基金的帮忙资金。

指引明确要求，基金管理人不得对FOF财产中持有的自身管理的基金部分收取FOF的管理费，基金托管人不得对FOF财产中持有的自身托管的基金部分收取FOF的托管费。基金管理人运用FOF财产申购自身管理的基金（ETF除外），应通过直销渠道申购，且不得收取申购费、赎回费、销售服务费等销售费用。

指引还强化了FOF的信息披露，要求基金管理人在基金中基金所投资基金披露净值的次日，及时披露基金中基金份额净值。要求基金中基金在定期报告和招募说明书中设立专门章节，披露所持有基金的相关情况，并揭示相关风险。

中国基金业协会会长洪磊此前建议，应设立以基金为投资标的的公募2号牌照，为理财资金公募化提供制度通道，推动代销机构转型为真正的募集机构，承担起销售适当性职责；推动理财资金转化为公募FOF产品（基金中的基金），化解非标业务、通道业务潜在风险。（完）