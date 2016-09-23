基金中基金应将80%以上资产投资于其他公募基金份额--中国证监会

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月23日 - 中国证监会周五发布基金中基金（FOF）指引规定，基金中基金应当将80%以上的基金资产投资于其他公开募集的基金份额，且需遵循组合投资原则。基金管理人、托管人不得对基金中基金的管理费、托管费以及销售费双重收费。
证监会网站刊登的指引指出，FOF持有单只基金的市值，不得高于FOF资产净值的20%，且不得持有其他FOF。除ETF联接基金外，同一管理人管理的全部FOF持有单只基金不得超过被投资基金净资产的20%，被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准。
指引并规定，不允许FOF持有分级基金等具有衍生品性质产品，并防止FOF作为新基金或迷你基金的帮忙资金。
指引明确要求，基金管理人不得对FOF财产中持有的自身管理的基金部分收取FOF的管理费，基金托管人不得对FOF财产中持有的自身托管的基金部分收取FOF的托管费。基金管理人运用FOF财产申购自身管理的基金（ETF除外），应通过直销渠道申购，且不得收取申购费、赎回费、销售服务费等销售费用。
指引还强化了FOF的信息披露，要求基金管理人在基金中基金所投资基金披露净值的次日，及时披露基金中基金份额净值。要求基金中基金在定期报告和招募说明书中设立专门章节，披露所持有基金的相关情况，并揭示相关风险。
中国基金业协会会长洪磊此前建议，应设立以基金为投资标的的公募2号牌照，为理财资金公募化提供制度通道，推动代销机构转型为真正的募集机构，承担起销售适当性职责；推动理财资金转化为公募FOF产品（基金中的基金），化解非标业务、通道业务潜在风险。（完）
(发稿 张晓翀；审校 杨淑祯)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。