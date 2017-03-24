中国证监会要求公募基金防范持有人过度集中及大额集中赎回风险

路透上海3月24日 - 中国证监会新闻发言人邓舸在周五新闻例会上表示，证监会近日已下发通知，要求公募基金管理公司合理规范持有人过度集中的公募基金，防范大额集中赎回对基金流动性的冲击风险，防止在公募基金内部管理上出现“差异化对待”等不利于中小投资者的情况。

据证监会网站援引他介绍说，近年来，部分公募基金管理人接受机构投资者申购后，单一投资者持有份额比例过于集中，潜在一定的流动性风险、对待投资者不公平及投资管理通道化等问题，须加以警示及规范。

他表示，下一步，证监会将持续加强公募基金监管，督促公募基金管理人有效防控风险，保护各类投资者特别是中小投资者的合法权益。

他还指出，证监会将始终支持公募基金在规范基础上引入包括机构投资者在内的各类投资者，进一步发挥为全体国民提供财富管理服务的积极作用。（完）