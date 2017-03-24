中国证监会要求公募基金防范持有人过度集中及大额集中赎回风险

华为进军PC市场 给联想、惠普和戴尔带来挑战
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
路透上海3月24日 - 中国证监会新闻发言人邓舸在周五新闻例会上表示，证监会近日已下发通知，要求公募基金管理公司合理规范持有人过度集中的公募基金，防范大额集中赎回对基金流动性的冲击风险，防止在公募基金内部管理上出现“差异化对待”等不利于中小投资者的情况。
据证监会网站援引他介绍说，近年来，部分公募基金管理人接受机构投资者申购后，单一投资者持有份额比例过于集中，潜在一定的流动性风险、对待投资者不公平及投资管理通道化等问题，须加以警示及规范。
他表示，下一步，证监会将持续加强公募基金监管，督促公募基金管理人有效防控风险，保护各类投资者特别是中小投资者的合法权益。
他还指出，证监会将始终支持公募基金在规范基础上引入包括机构投资者在内的各类投资者，进一步发挥为全体国民提供财富管理服务的积极作用。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
路透上海5月24日 - 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。