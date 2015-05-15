中国证监会否认对基金公司进行窗口指导 有关约谈传言不实

中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份 总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透北京5月15日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五否认证监会曾对国内基金公司进行相关调查和窗口指导，有关证监会约谈部分超配创业板的基金公司的传言不实。
他在证监会每周新闻例会上并称，公募基金管理人应遵守合同约定进行投资运作，认真履行受托职责。证监会依法对公募基金进行监管，同时不干预其投资运作。
“证监会对传闻涉及相关问题将予以关注，对公募基金违反法律法规或者违反基金合同的将调查处理。”他说。
邓舸并提醒投资者参与股票投资要理性冷静，量力而行，不跟风盲从。
本周中，有市场传言称中国证监会约谈部分超配创业板股票的基金公司，令一些投资者担忧政策面有变化，引发近日连续上涨的创业板出现调整。（完）
(发稿 张晓翀；撰写 林琦; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。