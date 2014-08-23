证监会将针对近期部分基金子公司问题开展现场检查

路透北京8月22日 - 近日万家基金子公司资金被挪用再次引起投资者对子公司风险的忧虑，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，近期部分子公司出现违规问题和产品兑付问题，对此证监会已建立“动态监测、风险判断、现场检查、追究责任”的监管体系，并继续开展专项现场检查。

他在新闻例会上指出，证监会已要求相关公司制定完善应急处置方案，积极采取资产保全措施，按规定适时做好信息披露和投资者沟通工作。另外，证监会已于近期组织相关证监局、基金业协会联合对部分基金子公司进行以防范利益输送为重点的专项现场检查。

“基金业协会负责产品备案和风险监测，我会负责对相关问题的风险初步判断，对可能涉及违法违规、损害投资者利益的事件，组织证监局进行现场检查。”张晓军称。

他并称，证监局将根据检查情况，对违法违规机构和个人采取行政监管措施，对情节严重的或者涉嫌犯罪的，将案件移交稽查部门、司法机关处理。

万家共赢是中国证监会批准设立的基金公司子公司，注册资本6,000万元人民币，股东为万家基金管理公司、歌斐资产管理公司、上海承圆投资管理中心（有限合伙）等。目前资产管理规模超过800亿元，在新成立的近60家基金子公司中名列前茅，涵盖债券、定向增发、股票质押融资、信托受益权、地产融资等多种产品类型。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。