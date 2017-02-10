中国证监会将保本基金更名为避险策略基金 取消连带责任担保机制

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京2月10日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，将于近日发布关于避险策略基金的指导意见，拟将保本基金名称调整为避险策略基金，并作出相关内容调整，取消连带责任担保机制，完善基金管理人风控管理要求等，指导意见按照新老划断原则进行了过渡安排。
上证报援引他在新闻例会上的发言称，目前市场上存续的保本基金有151只，3,200亿元人民币净值，总体看保本基金运行较为平稳，未出现到期不能保本的情况。但监管部门注意到目前保本基金也存在有关问题和风险。
“一是保本基金的保障机制存在一定问题，目前已经发行的保本基金均采用连带责任担保机制；二是保本投资策略可能失效的问题；三是保本基金快速膨胀可能带来的风险。”他说。
他介绍称，近期召开的清理整顿各类交易场所部级联席会议决定展开清理整顿交易场所回头看工作，通过半年时间集中整治规范，基本解决地方交易场所违法违规问题和风险隐患，其中金融资产类交易场所是重点整治的对象，违法违规交易场所要限期整改。
他并称，对于贫困地区企业在同等条件下在审核进度上给予优先安排的同时，坚持发行条件不降低、坚持审核标准不降低、坚持审核环节不减少、坚持审核程序不压缩。不支持为了上市买通道、利用政策钻空子套利等形式主义行为。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。