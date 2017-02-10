中国证监会将保本基金更名为避险策略基金 取消连带责任担保机制

路透北京2月10日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，将于近日发布关于避险策略基金的指导意见，拟将保本基金名称调整为避险策略基金，并作出相关内容调整，取消连带责任担保机制，完善基金管理人风控管理要求等，指导意见按照新老划断原则进行了过渡安排。

上证报援引他在新闻例会上的发言称，目前市场上存续的保本基金有151只，3,200亿元人民币净值，总体看保本基金运行较为平稳，未出现到期不能保本的情况。但监管部门注意到目前保本基金也存在有关问题和风险。

“一是保本基金的保障机制存在一定问题，目前已经发行的保本基金均采用连带责任担保机制；二是保本投资策略可能失效的问题；三是保本基金快速膨胀可能带来的风险。”他说。

他介绍称，近期召开的清理整顿各类交易场所部级联席会议决定展开清理整顿交易场所回头看工作，通过半年时间集中整治规范，基本解决地方交易场所违法违规问题和风险隐患，其中金融资产类交易场所是重点整治的对象，违法违规交易场所要限期整改。

他并称，对于贫困地区企业在同等条件下在审核进度上给予优先安排的同时，坚持发行条件不降低、坚持审核标准不降低、坚持审核环节不减少、坚持审核程序不压缩。不支持为了上市买通道、利用政策钻空子套利等形式主义行为。（完）