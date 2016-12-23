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中国财经 | 2016年 12月 23日 星期五 19:28 BJT

中国证监会核准银河证券等八家企业IPO申请 料募资总额约72亿元

路透北京12月23日 - 中国证监会官方微信公众号周五晚间称，当日核准银河证券等八家企业首次公开发行（IPO）申请，募资总额预计约72亿元人民币。

其中，上海证券交易所上市的有四家，分别是白银有色集团股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、烟台艾迪精密机械股份有限公司，和安徽集友新材料股份有限公司。

深圳证券交易所中小板上市的有一家，为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司；创业板上市的有三家，分别是广东雄塑科技集团股份有限公司、诚迈科技（南京）股份有限公司，和吉林吉大通信设计院股份有限公司。

本次将有安徽集友新材料股份有限公司、诚迈科技（南京）股份有限公司两家公司直接定价发行。

证监会称，上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。（完）

(发稿 孙琦子; 审校 林高丽)

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