中国证监会核准银河证券等八家企业IPO申请 料募资总额约72亿元

其中，上海证券交易所上市的有四家，分别是白银有色集团股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、烟台艾迪精密机械股份有限公司，和安徽集友新材料股份有限公司。

深圳证券交易所中小板上市的有一家，为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司；创业板上市的有三家，分别是广东雄塑科技集团股份有限公司、诚迈科技（南京）股份有限公司，和吉林吉大通信设计院股份有限公司。