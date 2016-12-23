中国证监会核准银河证券等八家企业IPO申请 料募资总额约72亿元

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京12月23日 - 中国证监会官方微信公众号周五晚间称，当日核准银河证券等八家企业首次公开发行（IPO）申请，募资总额预计约72亿元人民币。
其中，上海证券交易所上市的有四家，分别是白银有色集团股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、烟台艾迪精密机械股份有限公司，和安徽集友新材料股份有限公司。
深圳证券交易所中小板上市的有一家，为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司；创业板上市的有三家，分别是广东雄塑科技集团股份有限公司、诚迈科技（南京）股份有限公司，和吉林吉大通信设计院股份有限公司。
本次将有安徽集友新材料股份有限公司、诚迈科技（南京）股份有限公司两家公司直接定价发行。
证监会称，上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 林高丽)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。