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中国财经 | 2016年 9月 6日 星期二 11:06 BJT

中国国务院决定宣昌能任证监会主席助理

路透北京9月6日 - 中国证监会周二宣布，国务院近日决定，宣昌能任中国证券监督管理委员会主席助理。

证监会网站资料显示，2000年8月起，宣昌能先后任职于证监会、中国建设银行、美国J.C佛劳尔斯投资公司和中国人民银行。2016年8月任中国证券监督管理委员会主席助理、党委委员。

目前中国证监会有两位主席助理，即黄炜和宣昌能。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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