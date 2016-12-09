中国证监会称涉案保荐机构已上会的融资项目原则上不停止审核

路透上海12月9日 - 中国证监会新闻发言人周五表示，已对发行监管细则进行了部分修订，被立案调查或侦查的保荐机构，其原本推荐并已被证监会受理的首次公开发行（IPO）项目和再融资项目原则上不停止审核。

据证监会官方微信，为了继续保持对保荐机构的监管压力，让其为违法违规行为付出代价，证监会对于涉案保荐机构新出具的推荐项目仍不再受理。

根据此前相关规定，保荐机构因涉嫌违法违规被行政机关调查，或者被司法机关侦查，尚未结案的，其负责保荐的IPO项目中止审查；在审首发企业，包括已过发审会的企业，更换保荐机构的，一律需要重新履行申报程序。

新闻发言人称，上述两项规定一方面造成被立案保荐机构推荐的大量无过错在审企业被中止审查，另一方面该等企业需要通过更换保荐机构“自救”的，又必须重新申报，使无过错的发行申请人面临较长的时间成本。由于IPO排队企业依然较多和证监会不断加大监管执法力度，上述矛盾日渐突出。

他说，根据修订完善的新政策，对于涉案保荐机构承做的在审项目，如已受理原则上不停止审核，但相关保荐机构应当对由其承办的在审项目是否继续符合行政许可条件进行审慎的全面复核。

除了保荐机构因发行人不配合其履行保荐职责，或认为发行人不符合发行上市条件而主动终止保荐协议，或发行人非因保荐机构被立案或执业受限而主动与保荐机构终止保荐协议的情形外，在审企业更换保荐机构的，不再重新排队，但应由新的保荐机构全面履行尽职调查义务，并独立出具新的保荐意见。

他还强调，保荐机构从事上市公司再融资业务和并购重组财务顾问业务，比照上述新规处理。（完）