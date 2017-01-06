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中国财经 | 2017年 1月 6日 星期五 21:24 BJT

中国证监会下发新一批14家企业IPO批文 募资总额不超48亿元

路透北京1月6日 - 中国证监会官方微博周五称，当日核准14家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过48亿元。

其中，上海证券交易所上市的有七家，分别是重庆建工集团、镇海石化工程、奇精机械、浙江德创环保科技、上海数据港、昆山科森科技、大连百傲化学。其中，奇精机械将直接定价发行。

深圳交易所中小板上市有两家，分别是盐津铺子食品、广东英联包装；创业板上市的有五家，分别是东莞金太阳研磨、深圳康泰生物制品、恒锋信息科技、深圳市飞荣达、立昂技术。

证监会称，上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。（完）

(发稿 马蓉；审校 曾祥进)

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