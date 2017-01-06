中国证监会下发新一批14家企业IPO批文 募资总额不超48亿元

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京1月6日 - 中国证监会官方微博周五称，当日核准14家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过48亿元。
其中，上海证券交易所上市的有七家，分别是重庆建工集团、镇海石化工程、奇精机械、浙江德创环保科技、上海数据港、昆山科森科技、大连百傲化学。其中，奇精机械将直接定价发行。
深圳交易所中小板上市有两家，分别是盐津铺子食品、广东英联包装；创业板上市的有五家，分别是东莞金太阳研磨、深圳康泰生物制品、恒锋信息科技、深圳市飞荣达、立昂技术。
证监会称，上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。（完）
(发稿 马蓉；审校 曾祥进)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。