中国证监会下发新一批六家企业IPO批文 募资总额至多34亿元

路透上海6月17日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批六家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过34亿元人民币。

据证监会官方微信，其中上交所主板三家，包括上海岱美汽车内饰件、浙江大元泵业和宁波旭升汽车技术；深交所中小板一家，为广东凌霄泵业；深交所创业板两家，为湖南国科微电子和佩蒂动物营养科技。

证监会称，本次将有广东凌霄泵业、佩蒂动物营养科技等2家企业直接定价发行。上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

中国证监会今年3月起基本维持每周下发10家企业IPO批文的节奏，5月末起有所减速，此前三周分别为七家、四家和八家。

不过中国三家官方证券媒体近期均发表社评或评论文章，强调新股发行常态化应保持定力，顶住压力，切勿重走“暂停IPO救市”之老路。中国证券报社评称，不宜将新股发行常态化与市场涨跌直接挂钩。（完）