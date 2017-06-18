中国证监会下发新一批六家企业IPO批文 募资总额至多34亿元

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透上海6月17日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批六家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过34亿元人民币。
据证监会官方微信，其中上交所主板三家，包括上海岱美汽车内饰件、浙江大元泵业和宁波旭升汽车技术；深交所中小板一家，为广东凌霄泵业；深交所创业板两家，为湖南国科微电子和佩蒂动物营养科技。
证监会称，本次将有广东凌霄泵业、佩蒂动物营养科技等2家企业直接定价发行。上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。
中国证监会今年3月起基本维持每周下发10家企业IPO批文的节奏，5月末起有所减速，此前三周分别为七家、四家和八家。
不过中国三家官方证券媒体近期均发表社评或评论文章，强调新股发行常态化应保持定力，顶住压力，切勿重走“暂停IPO救市”之老路。中国证券报社评称，不宜将新股发行常态化与市场涨跌直接挂钩。（完）
(发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。