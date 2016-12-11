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中国财经 | 2016年 12月 11日 星期日 09:20 BJT

中国证监会下发新一批14家企业IPO批文 料至多募资54亿元

路透上海12月10日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准14家企业首次公开发行（IPO）申请，募资总额预计不超过54亿元人民币。

其中，上海证券交易所上市的有七家，分别是清源科技（厦门）、宁波天龙电子、海利尔药业集团、德力西新疆交通运输集团、上海至纯洁净系统科技、上海荣泰健康科技、上海泛微网络科技。

深圳证券交易所中小板上市的有三家，分别是江苏张家港农村商业银行、广东和胜工业铝材、浙江华统肉制品；创业板上市的有四家，分别是江龙船艇科技、上海移为通信技术、广东万里马实业、南京海辰药业。

本次将有上海荣泰健康科技、上海泛微网络科技、上海移为通信技术、南京海辰药业等四家公司直接定价发行。

证监会称，上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。（完）

(发稿 张金栋; 审校 张喜良)

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