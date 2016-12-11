中国证监会下发新一批14家企业IPO批文 料至多募资54亿元

其中，上海证券交易所上市的有七家，分别是清源科技（厦门）、宁波天龙电子、海利尔药业集团、德力西新疆交通运输集团、上海至纯洁净系统科技、上海荣泰健康科技、上海泛微网络科技。

深圳证券交易所中小板上市的有三家，分别是江苏张家港农村商业银行、广东和胜工业铝材、浙江华统肉制品；创业板上市的有四家，分别是江龙船艇科技、上海移为通信技术、广东万里马实业、南京海辰药业。