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中国财经 | 2016年 12月 30日 星期五 20:36 BJT

中国证监会下发新一批五家企业IPO批文 料至多募资26亿元

路透北京12月30日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准五家企业首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过26亿元人民币。

其中，上海证券交易所上市的有三家，分别是法兰泰克重工、华达汽车科技、浙江正裕工业。

深圳证券交易所中小板上市的有一家，为深圳同兴达科技；创业板上市的有一家，为常熟瑞特电气。

证监会称，上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。（完）

(发稿 马蓉；审校 张喜良)

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