中国证监会下发新一批五家企业IPO批文 料至多募资26亿元

中国化工为收购先正达发行永久债及优先股筹资200亿美元
路透香港5月25日 - 中国化工集团一份向监管机构申报文件显示，该公司已经通过发行永久债券及优先股筹得200亿美元，以融通收购瑞士种子制造商先正达。
路透北京12月30日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准五家企业首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过26亿元人民币。
其中，上海证券交易所上市的有三家，分别是法兰泰克重工、华达汽车科技、浙江正裕工业。
深圳证券交易所中小板上市的有一家，为深圳同兴达科技；创业板上市的有一家，为常熟瑞特电气。
证监会称，上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。（完）
(发稿 马蓉；审校 张喜良)
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路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。
路透香港5月25日 - 全球最大个人电脑生产商--联想集团周四公布，2016/17年度业绩转亏为盈，录得净利5.35亿美元；今年1-3月的第四季度净利按年倒退40.6%，按季则增9.2%，优于市场预期。