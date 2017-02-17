中国证监会称上市公司非公开发行股票数量不得超过总股本的20%

路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。

证监会微博新闻稿表示，前次募集资金包括首发、增发、配股、非公开发行股票。但对于发行可转债、优先股和创业板小额快速融资的，不受此期限限制。此外在适用时效上，规则调整实行新老划断，已经受理的再融资申请不受影响，给市场预留一定时间消化吸收。

“上市公司申请再融资时，除金融类企业外，原则上最近一期末不得存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。”证监会称。

证监会认为，目前部分上市公司存在过度融资倾向，非公开发行定价机制选择存在较大套利空间，广为市场诟病。再融资品种结构失衡，可转债、优先股等股债结合产品和公发品种发展缓慢。

证监会并表示，将按照依法监管、从严监管、全面监管的要求，继续强化再融资发行监管工作，督促保荐机构梳理在审项目并开展自查。进一步规范募集资金投向，继续加强监管理财产品等资金参与非公开发行认购，强化证监局对募集资金使用的现场检查。

中国证监会此前曾表示，将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。（完）