中国证监会核准14家企业首发申请 筹资总额预计不超过101亿元

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透上海10月29日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准14家企业首发申请，筹资总额预计不超过101亿元人民币。
上述新股中，上交所七家，包括上海康德莱、通灵珠宝、常州神力电机、山东步长制药、博迈科海洋工程、上海徕木电子、宏辉果蔬。
深交所中小板两家，包括凯莱英医药集团（天津）股份有限公司和天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司；创业板五家，包括珠海汇金科技、神宇通信科技、深圳科信通信、广东乐心医疗电子、宁波激智科技。
证监会并称，本次将有珠海汇金科技、神宇通信科技、广东乐心医疗电子、宁波激智科技等四家公司直接定价发行。上述14家企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。（完）
(发稿 张喜良; 审校 曾祥进)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。