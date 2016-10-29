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中国财经 | 2016年 10月 29日 星期六 21:00 BJT

中国证监会核准14家企业首发申请 筹资总额预计不超过101亿元

路透上海10月29日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准14家企业首发申请，筹资总额预计不超过101亿元人民币。

上述新股中，上交所七家，包括上海康德莱、通灵珠宝、常州神力电机、山东步长制药、博迈科海洋工程、上海徕木电子、宏辉果蔬。

深交所中小板两家，包括凯莱英医药集团（天津）股份有限公司和天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司；创业板五家，包括珠海汇金科技、神宇通信科技、深圳科信通信、广东乐心医疗电子、宁波激智科技。

证监会并称，本次将有珠海汇金科技、神宇通信科技、广东乐心医疗电子、宁波激智科技等四家公司直接定价发行。上述14家企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。（完）

(发稿 张喜良; 审校 曾祥进)

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