中国证监会称将继续开展IPO企业现场检查工作 严查违法违规行为

路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。

他在新闻例会上指出，证监会于2016年四季度开展的首次IPO企业现场检查工作中发现，部分企业存在披露情况与实际情况存在差异，会计核算不规范，关联方和关联交易披露不完整等问题。

“我会将以约谈提醒、反馈意见函形式告知并督促发行人及中介机构予以整改、落实。”他说，“对于部分中介机构或签字人员存在的对招股说明书披露信息核查不充分、重要事项核查不到位、工作底稿不完善等执业质量问题，已移送我会相关部门按程序处理。”

他说，证监会还将进一步完善发行审核过程中的沟通制度，提高沟通效率和效果。并继续加强对发行审核履职回避的严格管理，切实履行主体责任，强化自我约束，防范廉政风险。

国际会计和咨询公司普华永道此前发布报告预计，今年A股首次公开发行（IPO）市场将延续去年下半年快速推进的节奏，全年A股IPO为320-330宗左右，融资规模在2,200-2,500亿元人民币左右。（完）