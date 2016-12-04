刘士余称用来路不当的钱从事杠杆收购“是不可以的”

路透北京12月3日 - 中国证监会主席刘士余周六表示，用来路不当的钱从事杠杆收购，行为上从门口的陌生人变成野蛮人，最后变成行业的强盗，这是不可以的。

证监会网站刊登他在中国证券投资基金业协会第二届会员代表大会的讲话全文称，希望资产管理人不当奢淫无度的土豪、不做兴风作浪的妖精、不做坑民害民的害人精。

“最近一段时间，资本市场发生了一系列不太正常的现象，你有钱，举牌、要约收购上市公司是可以的，作为对一些治理结构不完善的公司的挑战，这有积极作用。”他说。

但是，用来路不当的钱从事杠杆收购，是不可以的，“这是在挑战国家金融法律法规的底线，也是挑战职业操守的底线，...根本不是金融创新。”

刘士余指出，资产管理行业前景广阔无限，事业大有可为，行业机构要坚决把依法合规作为“带电的高压线”，严格遵守法律的规定。

他表示，未来证监会将进一步完善“证券投资基金法”配套规则。会同市场各方面、政府有关部门共同推动“私募投资基金管理暂行条例”尽快出台，夯实私募基金监管法律基础，构建适应股权投资、创业投资基金规律的规范和制度体系。

同时，将坚守监管本位，加快形成职权清晰、分工合理、标准统一的业务监管体系，全面加强监管，坚决查处触碰底线的行为，及时清除害群之马，强化扶优限劣导向，为行业管理创造良好的秩序。

近年来中国资管行业实现跨越式大发展，截至今年10月底，基金公司及其子公司管理规模达到26.24万亿元人民币，证券公司及其子公司管理规模达到16万亿元，私募证券投资基金和私募股权投资基金管理规模达到7.3万亿元。

目前，中国证券投资基金业协会会员管理的资产规模突破50万亿元，与2012年底相比增长6倍。（完）

欲览刘士余讲话全文，请点击证监会网站链接：here