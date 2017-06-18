刘士余称证券公司要心无旁骛做好主业 严把上市公司质量关

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透上海6月17日 - 中国证监会主席刘士余周六表示，证券公司要心无旁骛做好主业，真正履行勤勉尽责等责任，从源头上严把上市公司质量关，不能“只荐不保”、一上了之；不能只盯着承销保荐，更要在并购重组、盘活存量上做文章。
证监会网站刊登他在中国证券业协会第六次会员大会上讲话并强调，证券公司始终服务于国家创新驱动战略的实施，当前要着力服务好“三去一降一补”与关键领域改革，促进更多的资源优化配置到实体经济最需要的领域。
“证券公司不能只盯着承销保荐，更要在并购重组、盘活存量上做文章，为国企国资改革、化解过剩产能、‘僵尸企业’的市场出清、创新催化等方面提供更加专业化的服务，加快对产业转型升级的支持力度，”他说。
刘士余表示，没有创新，证券行业就没有活力；同时，创新是一把双刃剑，创新必须以合规经营和风险控制为前提，围绕实体经济发展的需要来进行。不能打着创新的旗号规避内部管控与外部审慎监管，否则，最后必将导致“脱实向虚”、自娱自乐，引发风险。
他并指出，“希望大家守住底线”，各类证券经营机构必须把防控金融风险放到更加重要的位置，共同创造良好的市场秩序、稳定的市场环境。
“这方面要靠大家一起行动，共同呵护。证券公司不能光想着招揽客户、收取佣金，要切实履行投资者保护的相应责任，还要识别好客户，发现异常交易行为，要按照法律法规，该制止的要制止，该报告的要报告，”刘士余说。
此外，刘士余表示，支持有条件的证券公司积极拓展国际市场，特别是抓住“一带一路”建设的机遇，积极到沿线国家和地区布局设点，开展跨境业务。证监会将以更加开放的姿态欢迎境外机构来华开展合作，逐步放宽市场准入，扩大市场互联互通。(完)
(发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。