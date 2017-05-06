中国证监会称地方交易场所风险突出 通过半年时间解决风险隐患

路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。

证监会今日并发布了区域性股权市场监督管理试行办法，明确区域性股权市场证券发行与转让等制度安排，办法将于7月1日起施行。

证监会官网刊登的新闻稿指出，对交易场所分类处置，该关闭的坚决关闭，该规范的切实规范，该整合的限期整合，该转型的及时转型，坚决打击违法违规交易。对于“微盘”交易平台、严重违法违规的交易场所、违法违规且拒不整改的交易场所、未取得省级人民政府批文的非法交易场所要下决心取缔关闭。

证监会要求，各地区应坚持稳妥操作，避免处置不当引发新风险。要增强风险防范意识，密切监测，系统排查，准确预判，不忽视一个风险，不放过一个隐患。要针对各类交易市场的实际情况，对清理整顿过程中可能引发的风险隐患逐一排查，制定有针对性的风险处置和维稳工作预案，稳步操作，保质保量完成清理工作。

证监会并要求，各地区各部门要建立交易场所规范发展的长效机制。要以是否有利于服务实体经济为标尺，尽快推动交易场所按类别有序整合，原则上一个类别保留一家；要从严审批交易场所，“回头看”期间不得再批设或变相设立新的交易场所；“回头看”工作结束后，按照原则上一个类别一家的要求，不应再批设新的同类别交易场所。

证监会官网刊登的区域性股权市场监督管理试行办法则要求，在区域性股权市场发行证券，应当向合格投资者发行。单只证券持有人数量累计不得超过200人。在区域性股权市场发行证券，不得通过拆分、代持等方式变相突破合格投资者标准。不得在区域性股权市场发行除股票、可转换为股票的公司债券之外的其他证券。

办法规定，合格投资者应具有较强风险识别和承受能力，并符合一定条件。如有以理财产品、合伙企业等形式汇集多个投资者资金直接或者间接投资于证券的，或将单只证券分期发行的情形之一的，应当穿透核查最终投资者是否为合格投资者，并合并计算投资者人数。

办法并要求，运营机构应当在每个交易日发布证券挂牌转让的最新价格行情。投资者在区域性股权市场买入后卖出或者卖出后买入同一证券的时间间隔不得少于5个交易日。

“下一步，证监会将加强对省级人民政府开展区域性股权市场监管工作的指导、协调和监督，对市场规范运作情况进行监督检查，对市场风险进行预警提示和处置督导。”证监会表示。

此前国务院规定，区域性股权市场不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行证券转让，投资者买入后卖出或卖出后买入同一证券的时间间隔不得少于五个交易日。除另有规定外，单只证券持有人累计不得超过法律、行政法规规定的私募证券持有人数量上限。（完）

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