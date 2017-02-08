中国证监会称将加大并购审核力度 强化业绩补偿监管引导估值回归

路透北京2月8日 - 中国证监会周三表示，对企业并购审核将加大审核力度，形成监管威慑；强化业绩补偿监管，引导市场估值回归，逐步对上市公司实施分行业信息披露监管。

证监会网站刊登的对全国人大和政协提案的答复称，证监会将多措并举进一步促进私募基金更好支持初创型、科技型中小微企业发展，继续积极支持包括节能环保企业在内的绿色发行人利用公司债券市场融资发展。

“下一步，我会将继续支持符合国家产业政策和发行上市条件的节能环保企业上市融资，鼓励节能环保企业利用资本市场做大做强。”证监会称。

对并购重组商誉审核及披露的监管问题，证监会称，近年来并购行为标的资产的估值增值率逐年攀升，导致上市公司商誉不断提高。为此，证监会规定重大资产重组应充分披露采用不同估值方法的基本情况、不同估值方法结果的差异及原因、最终确定估值结论的理由。

证监会并表示，已逐步对上市公司实施分行业信息披露监管，并相继出台了影视、房地产、石油天然气等23个行业信息披露指引。同时加强事中事后监管，严厉打击承诺失信行为。（完）