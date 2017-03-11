中国证监会下发新一批10家企业IPO批文 募资总额至多49亿元

支付宝在香港推出首个非人民币支付应用程序
路透香港5月24日 - 中国在线和移动支付平台支付宝周三在香港推出其首个非人民币支付应用程序，进一步接近其扩大支付币种的目标。
路透北京3月11日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过49亿元人民币。
其中，上海证券交易所上市的有四家，分别是惠达卫浴、山东金麒麟、宁波美诺华药业、江苏龙蟠科技。
深圳证券交易所中小板上市的有两家，上海力盛赛车文化、浙江洁美电子科技；创业板上市的有四家，分别是厦门光莆电子、深圳开立生物医疗科技、广东达安项目管理、江西同和药业。
其中，本次将有上海力盛赛车文化、江西同和药业等两家公司直接定价发行。
证监会称，上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。（完）
(发稿 李文科; 审校 林高丽)
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