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中国财经 | 2017年 3月 11日 星期六 20:09 BJT

中国证监会下发新一批10家企业IPO批文 募资总额至多49亿元

路透北京3月11日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过49亿元人民币。

其中，上海证券交易所上市的有四家，分别是惠达卫浴、山东金麒麟、宁波美诺华药业、江苏龙蟠科技。

深圳证券交易所中小板上市的有两家，上海力盛赛车文化、浙江洁美电子科技；创业板上市的有四家，分别是厦门光莆电子、深圳开立生物医疗科技、广东达安项目管理、江西同和药业。

其中，本次将有上海力盛赛车文化、江西同和药业等两家公司直接定价发行。

证监会称，上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。（完）

(发稿 李文科; 审校 林高丽)

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