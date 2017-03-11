中国证监会下发新一批10家企业IPO批文 募资总额至多49亿元

其中，上海证券交易所上市的有四家，分别是惠达卫浴、山东金麒麟、宁波美诺华药业、江苏龙蟠科技。

深圳证券交易所中小板上市的有两家，上海力盛赛车文化、浙江洁美电子科技；创业板上市的有四家，分别是厦门光莆电子、深圳开立生物医疗科技、广东达安项目管理、江西同和药业。