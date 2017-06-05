中国证监会核发四家企业IPO筹资总额不超15亿元 节奏明显放缓

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月4日 - 中国证监会周五发布公告称，按照法定程序核准了四家企业的首发申请，筹资总额不超过15亿元人民币。
值得注意的是，与此前IPO批文动辄每周10家的频率相比，本周不管核发数量还是筹资额均明显放缓。
证监会公告显示，这四家企业中，有两家拟在上海证券交易所主板上市，包括广州酒家集团股份有限公司、唐山三孚硅业股份有限公司；一家拟在深圳证券交易所中小板上市，为江苏中设集团股份有限公司；拟在创业板上市的一家，为杭州沪宁电梯部件股份有限公司。
据了解，本次江苏中设集团股份有限公司将直接定价发行。四家企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。（完）
(发稿 沈燕; 审校 乔艳红)
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