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中国财经 | 2017年 5月 21日 星期日 08:41 BJT

中国证监会下发新一批10家企业IPO批文 募资总额至多63亿元

路透上海5月20日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过63亿元人民币。

据证监会官方微信，其中上交所主板五家，包括山东惠发食品、永悦科技、地素时尚、上海菲林格尔木业和浙江吉华集团。

深交所中小板两家，为深圳卫光生物制品和长缆电工科技；深交所创业板三家，包括宁波江丰电子材料、北京必创科技和株洲飞鹿高新材料技术。

证监会称，本次将有北京必创科技和株洲飞鹿高新材料技术等两家公司直接定价发行。上述10家企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。（完）

(发稿 张喜良)
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