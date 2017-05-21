中国证监会下发新一批10家企业IPO批文 募资总额至多63亿元

二季度企业家和银行家宏观经济热度指数和信心指数系数上升--人行调查

路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。