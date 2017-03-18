中国证监会下发新一批10家企业IPO批文 募资总额至多51亿元人民币

路透北京3月18日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过51亿元人民币。

其中，上交所主板上市的有五家，青岛利群百货集团股份有限公司、广东联泰环保股份有限公司、福建坤彩材料科技股份有限公司、江阴江化微电子材料股份有限公司、石家庄科林电气股份有限公司。

深圳证券交易所中小板上市的有两家，湖北瀛通通讯线材股份有限公司、杭州星帅尔电器股份有限公司，深交所创业板上市的有三家，深圳市广和通无线股份有限公司、广东凯普生物科技股份有限公司、浙江扬帆新材料股份有限公司。