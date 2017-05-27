中国证监会下发新一批七家企业IPO批文 募资总额至多23亿元

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透上海5月26日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批七家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过23亿元人民币。
据证监会官方微信，其中上交所主板四家，包括营口金辰机械、四川华体照明科技、广东迪生力汽配和苏州易德龙科技。
深交所中小板两家，分别为金龙羽集团和深圳美格智能技术；深交所创业板一家，为深圳杰恩创意设计。
证监会称，本次将有营口金辰机械、深圳杰恩创意设计等两家公司直接定价发行。上述七家企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。（完）
(发稿 张金栋; 审校 张喜良)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。