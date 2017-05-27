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中国财经 | 2017年 5月 27日 星期六 10:05 BJT

中国证监会下发新一批七家企业IPO批文 募资总额至多23亿元

路透上海5月26日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批七家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过23亿元人民币。

据证监会官方微信，其中上交所主板四家，包括营口金辰机械、四川华体照明科技、广东迪生力汽配和苏州易德龙科技。

深交所中小板两家，分别为金龙羽集团和深圳美格智能技术；深交所创业板一家，为深圳杰恩创意设计。

证监会称，本次将有营口金辰机械、深圳杰恩创意设计等两家公司直接定价发行。上述七家企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。（完）

(发稿 张金栋; 审校 张喜良)
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