中国证监会下发新一批六家企业IPO批文 募资总额不超过32亿元

中国工信部称工业经济保持平稳持续增长 结构不断调整优化
路透北京6月26日 - 中国工业和信息化部党组撰文称，十八大以来，中国推进新型工业化，聚焦智能制造的主攻方向，推进信息化与工业化深度融合。坚决顶住经济下行压力，保持工业经济平稳持续增长；并深化供给侧结构性改革，推进工业结构不断调整优化。
路透北京6月25日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批六家企业的首次公开发行（IPO）申请，共计募资总额不超过32亿元人民币。
据证监会官方微信，其中上交所主板三家，包括基蛋生物科技、索通发展和南京健友生化制药；深交所中小板一家，为天津绿荫景观；深交所创业板两家，为深圳建筑科学院和深圳华大基因。
证监会称，本次天津绿荫景观直接定价发行。上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。
排队企业方面，截至6月22日，中国证监会受理首发企业585家，其中已过会50家；未过会企业中正常待审企业502家，中止审查企业33家。
中国证监会今年3月起基本维持每周下发10家企业IPO批文的节奏，5月末起有所减速，此前三周分别为四家、八家和六家。
中国三家官方证券媒体近期均发表社评或评论文章，强调新股发行常态化应保持定力，顶住压力，切勿重走“暂停IPO救市”之老路。中国证券报社评称，不宜将新股发行常态化与市场涨跌直接挂钩。（完）
(发稿 曾祥进；审校 乔艳红)
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路透北京6月26日 - 中国央行副行长易纲近日表示，从货币政策角度来说，中国面临稳增长和防风险的平衡，特别要处理好杠杆率方面的潜在风险；去杠杆首先是稳杠杆，5月M2(广义货币供应量)数据显示进一步稳杠杆态势。
路透北京6月26日 - 中国股市沪综指上周五收升0.33%。沪深证交所融资融券余额当日减少26.5亿元人民币，结束连四日上升；两市两融余额为8,712亿元，自近一个月高点回落。