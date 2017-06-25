中国证监会下发新一批六家企业IPO批文 募资总额不超过32亿元

路透北京6月25日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批六家企业的首次公开发行（IPO）申请，共计募资总额不超过32亿元人民币。

据证监会官方微信，其中上交所主板三家，包括基蛋生物科技、索通发展和南京健友生化制药；深交所中小板一家，为天津绿荫景观；深交所创业板两家，为深圳建筑科学院和深圳华大基因。

证监会称，本次天津绿荫景观直接定价发行。上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

排队企业方面，截至6月22日，中国证监会受理首发企业585家，其中已过会50家；未过会企业中正常待审企业502家，中止审查企业33家。

中国证监会今年3月起基本维持每周下发10家企业IPO批文的节奏，5月末起有所减速，此前三周分别为四家、八家和六家。

中国三家官方证券媒体近期均发表社评或评论文章，强调新股发行常态化应保持定力，顶住压力，切勿重走“暂停IPO救市”之老路。中国证券报社评称，不宜将新股发行常态化与市场涨跌直接挂钩。（完）