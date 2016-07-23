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中国财经 | 2016年 7月 23日 星期六 09:40 BJT

中国证监会核准14家企业首发申请 筹资总额预计不超过120亿元

路透上海7月23日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准14家企业首发申请，筹资总额预计不超过120亿元人民币。

上述新股中，上交所七家，包括广西广播电视信息网络股份有限公司、上海电影股份有限公司、欧普照明股份有限公司、贵阳银行等；深交所中小板两家，包括江苏江阴农村商业银行等，创业板五家，包括深圳冰川网络股份有限公司等。

证监会并称，本次将有深圳市优博讯科技股份有限公司、四川达威科技股份有限公司、广东达志环保科技股份有限公司等三家公司直接定价发行。上述14家企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。（完）

(发稿 张喜良)

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