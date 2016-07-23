中国证监会核准14家企业首发申请 筹资总额预计不超过120亿元

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.9040元附近
路透上海1月17日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.904元附近，较上日贬值约166点。
路透上海7月23日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准14家企业首发申请，筹资总额预计不超过120亿元人民币。
上述新股中，上交所七家，包括广西广播电视信息网络股份有限公司、上海电影股份有限公司、欧普照明股份有限公司、贵阳银行等；深交所中小板两家，包括江苏江阴农村商业银行等，创业板五家，包括深圳冰川网络股份有限公司等。
证监会并称，本次将有深圳市优博讯科技股份有限公司、四川达威科技股份有限公司、广东达志环保科技股份有限公司等三家公司直接定价发行。上述14家企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。（完）
(发稿 张喜良)
路透上海1月17日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.904元附近，较上日贬值约166点。
路透北京1月16日 - 中国2016年12月央行口径外汇占款再度下降逾3,000亿元人民币，为连续第14个月下降；全年外占降幅则高达2.9万亿元，较2015年降幅扩大7,000亿。这和人民币持续贬值导致购汇意愿强烈，以及中国企业和居民进入全球化资产配置阶段都有关联，同时也凸显中国面临的资本外流压力依然严峻。
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。