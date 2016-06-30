外资在境内开展私募基金业务需在境内设立机构--中国证监会

路透北京6月30日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周四表示，外资机构在境内开展私募证券基金管理业务，需在境内设立机构，在境内非公开募集资金，投资境内资本市场，为境内合格投资者提供资产管理服务，不涉及跨境资本流动。

证监会网站刊登其答记者问称，出台外资私募证券基金管理机构登记政策，是兑现资本市场对外开放承诺的具体举措，证监会欢迎符合条件的外商独资和合资机构申请登记成为私募证券基金管理机构。

他并表示，证监会将依据《私募投资基金监督管理暂行办法》以及有关法律法规，加强对外资私募证券基金管理机构的事中事后监管，加强登记备案统计分析，加强指导监督和现场检查，持续进行风险监测和评估。（完）