中国国务院任命刘士余为证监会新主席 投资者期待股市新方针

新华社周六报导，国务院决定，任命刘士余为中国证监会主席，免去肖钢的中国证监会主席职务。这无疑将给A股市场投资者带来新的政策期待。去年年中A股市场出现股灾，证监会承受了较大的外界压力。而今年初熔断机制推出不足一周，大盘两度触发熔断，熔断机制随即被叫停，外界批评借鉴自海外市场的熔断机制并不适合中国国情。路透