证监会最快或于本周末推出优先股试点 银行有望拔头筹--消息（更新版）

* 中国证监会最快或于本周末正式推出优先股试点

* 银行有望成为首批优先股发行试点

* 四大国有银行的优先股竞标工作已开始

* 公开发行的优先股将暂不包括转股条款

(新增更多评论和背景)

路透北京3月12日 -中国备受关注的优先股试点即将面世。三位消息人士周三透露，中国证监会最快或将于本周末正式推出优先股试点；银行有望成为首批优先股发行试点，四大国有银行的优先股竞标工作已开始。

消息人士并表示，证监会可能将对此前发布的优先股试点管理办法做出部分调整，其中公开发行的优先股将暂不包括转股条款，而非公开发行的优先股则保留转股条款。

“证监会综合各方意见，出于对普通投资者保护的角度，公开发行优先股暂不包括转股条款。”一位了解情况的资深业内人士说。

中国证监会没有立即对此予以置评。

证监会此前发布的优先股征求意见稿表示，上市公司发行可转换为普通股的优先股时，自发行结束之日起36个月后方可转换为普通股。而这一条款，被一些市场人士视为又一股“暗流汹涌”的“大小非”(限售非流通股)，亦被认为可能会侵害中小投资者权利。

国内在制度设计时，考虑到优先股利率具有高于债券利率的属性以及国内投资品种的稀缺，因此将向中小投资者开放，加入了可以公开发行的内容。

“优先股公开发行如果经常触发转股，可能使得固定收益品种和股权品种的更迭复杂。普通投资者可能不适应，不接受，不了解。”总部位于北京的一家大型券商的分析师称。

该分析师并表示，上市公司可以将优先股转股作为市值管理的工具，但也可能成为操纵股价的手段。比如大股东可先从小股东手中低价回购优先股，待日后价格涨上去触发转股条件后，即可转为普通股。

实际上，转股条款的设置，可以让发行人采取较为优惠的利率水平发行。一位曾参与制度设计的业内人士此前就表示，如果一家企业对未来的股价有信心，公司净资产收益率水平保持在较好的水平，想通过先回购再转股的方式消灭优先股，亦无可厚非。

“转股争议一直有，就是怕损害普通股利益。”一位接近监管层的人士说

优先股是指依照公司法发行的除普通股之外的其他股份，其股份持有人可按约定的票面股息率优先于普通股股东分配公司利润，但参与公司决策管理等权利受到限制。

**助力银行解除一级资本约束**

正如外界此前的预期，上市银行将率先进行优先股发行试点。多位消息人士表示，包括中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)在内的国有商业银行都在紧锣密鼓地筹备之中。

“对银行股应该是利好。有了优先股，除了个别几家需要补充核心一级资本的银行外，其他银行普通股融资基本就不需要了。”上述券商分析师称。

优先股的发行无疑将助力银行解除一级资本约束，缓解银行股的二级市场再融资压力。中国银行业当前整体的ROE(股本回报率)水平约为20%，利润增速仍可达10%左右，足以覆盖优先股5-10%的发行成本。

今日上证银行股指数.SSEBKI收升1.28%，而大盘沪综指.SSEC则收跌0.17%至近两个月新低。

平安银行(000001.SZ)副行长孙先朗在该行2013年业绩发布会上就表示，该行将积极探索一级资本补充的工具和路径，积极参与优先股发行的试点工作，尽快提升资本充足率水平。

证监会市场监管部副主任王娴此前在参加全国两会期间表示，目前优先股试点管理办法及有关配套文件制定工作已基本完成，将于近期择机发布实施。优先股试点不存在行业限制，符合条件的上市公司和非上市公司都可以申请发行优先股。

中国国务院去年11月底发布有关开展优先股试点的指导意见，对优先股的发行条件、股东权利义务、转让交易等方面作了界定。业内人士此前预期，优先股有助于减轻一些大型公司，尤其是银行股的再融资压力，对股市有一定利好作用。（完）

(发稿 谢衡/赵红梅; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。