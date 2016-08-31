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中国财经 | 2016年 8月 31日 星期三 19:24 BJT

中国原证监会官员祁斌出任中投公司副总经理--中投

路透北京8月31日 - 全球最大主权财富基金--中国投资有限责任公司CIC.UL网站周三公告称，经董事会审议通过，聘任祁斌为中投公司副总经理。祁斌此前任证监会国际部主任。

据媒体报导，祁斌于1996-2000年曾在华尔街高盛集团等投资银行任职。2001年任证监会基金部副主任，2014年4月祁斌接手新成立的证监会创新部主任，任职不到2个月，被调往国际部，担任国际部主任一职。

中投日前发布的2015年年报显示，2015年境外投资净收益率为-2.96%，为2011年以来首次出现负增长；净利润同比下滑17%至739.44亿美元；而自成立以来，公司累计年化净收益率为4.58%，累计年化国有资本增值率为15.3%。

中投公司此前更换了领导层，屠光绍任中投公司副董事长、总经理，李克平不再担任中投公司副董事长、总经理兼首席投资官职务。

中投公司成立于2007年9月,组建宗旨是为实现国家外汇资金多元化投资。（完）

(发稿 马蓉; 审校 林高丽)

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