中国原证监会官员祁斌出任中投公司副总经理--中投

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京8月31日 - 全球最大主权财富基金--中国投资有限责任公司CIC.UL网站周三公告称，经董事会审议通过，聘任祁斌为中投公司副总经理。祁斌此前任证监会国际部主任。
据媒体报导，祁斌于1996-2000年曾在华尔街高盛集团等投资银行任职。2001年任证监会基金部副主任，2014年4月祁斌接手新成立的证监会创新部主任，任职不到2个月，被调往国际部，担任国际部主任一职。
中投日前发布的2015年年报显示，2015年境外投资净收益率为-2.96%，为2011年以来首次出现负增长；净利润同比下滑17%至739.44亿美元；而自成立以来，公司累计年化净收益率为4.58%，累计年化国有资本增值率为15.3%。
中投公司此前更换了领导层，屠光绍任中投公司副董事长、总经理，李克平不再担任中投公司副董事长、总经理兼首席投资官职务。
中投公司成立于2007年9月,组建宗旨是为实现国家外汇资金多元化投资。（完）
(发稿 马蓉; 审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。