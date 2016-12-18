中国证监会发布投资者适当性管理办法 突出对普通投资者特别保护

路透北京12月16日 - 中国证监会周五正式发布证券期货投资者适当性管理办法，统一投资者分类标准和管理要求，明确产品分级的底线要求和职责分工，并突出对于普通投资者的特别保护，要求向投资者提供有针对性的产品及差别化服务。

证监会网站新闻稿称，办法明确了建立层层把关、严控风险的产品分级机制，形成了依据多维度指标对投资者进行分类的体系。规定了经营机构在适当性管理各个环节应当履行的义务，全面从严规范相关行为。强化了监管职责与法律责任，确保适当性义务落到实处。

“考虑到我国资本市场以普通投资者为主，且普通投资者相对于专业投资者在资金实力、信息获取、专业知识等方面处于弱势地位，风险承受能力和自我保护能力较低，为实现实质公平，应给予特别保护。”证监会指出。

证监会认为，规定普通投资者和专业投资者可互相转化，目的是在对投资者进行分类保护的同时，尊重符合条件的投资者自主选择的权利，对两类投资者互相转化的条件及程序提出了具体要求，既能够规范转化行为，又赋予了经营机构一定空间。

考虑到既要尊重投资者自由选择权，也要对投资者给予底线保护，应尽可能在两者间取得平衡，因此对于主动要求购买超出其风险承受能力产品的投资者，经营机构要确认其不属于风险承受能力最低类别，并进行书面风险警示后，如投资者坚持购买可向其销售。

证监会表示，下一步将督促经营机构在六个月的过渡期内，从管理制度、技术设备、人员配备等各个层面做好准备。证监会将通过专项检查、随机抽查等方式，督促经营机构严格执行适当性规定，切实保护投资者合法权益。

证监会此前就证券期货投资者适当性管理办法公开征求意见，将投资者分为普通和专业投资者两类，两者在一定条件下可以互相转化，禁止经营机构向不符合准入要求的投资者销售产品或者提供服务。（完）

浏览详情，点选 here